Abruzzo: Meloni, fallisce tentativo governo di bloccare legge su case popolari

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è "fallito il tentativo della sinistra e del governo Conte di bloccare la legge dell'Abruzzo sulle case popolari. La Corte costituzionale - prosegue la parlamentare in una nota - ha dichiarato legittimi tutti i principi che ispirano il provvedimento voluto da Fratelli d'Italia e dal governatore Marsilio: non è discriminatorio riconoscere nelle graduatorie un punteggio maggiore a chi è residente da più anni sul territorio, è corretto chiedere ai cittadini stranieri di documentare la loro situazione reddituale e patrimoniale, è giusto negare una casa popolare a chi si è macchiato di reati gravi e ha insultato l'Italia, i suoi simboli e le Forze dell'ordine". Meloni conclude: "Alla propaganda della sinistra, Fratelli d'Italia risponde con i fatti e le risposte concrete. Avanti così". (Com)