Covid: De Luca, Recovery Plan e piano vaccinale serio non alla portata del governo

- "Il governo avrebbe dovuto fare due cose fondamentali: piano vaccini e piano per Recovery Fund per dare svolta strutturale all’Italia in termini di coesione sociale e territoriale, in termini di creazione di lavoro, sviluppo. Non era alla portata di questo governo un tale obiettivo. Così come non era alla portata nemmeno un piano vaccinale serio". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)