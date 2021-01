Campania: De Luca, dopo condanna Appendino, M5s chiedano scusa per demagogia pseudogiustizialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Torino Appendino è stato condannato a un anno e mezzo per vicenda relativa a manifestazione nel corso della quale ci sono stati morti e feriti. Non dico nulla sulla sentenza. Credo che sia opportuno sottolineare il fatto che questo sindaco appartiene al M5s che per dieci anni ha raccontato che bastava un avviso di garanzia per mettere all’indice chiunque e a maggior ragione chi ricopriva responsabilità pubbliche. Per decennio, persone con dignità calpestata e vita rovinata da demagogia pseudogiustizialista. Oggi vedo che dopo Torino, vicende Raggi e Livorno, tanti M5s oggi esprimono solidarietà. C’è da riflettere. E probabilmente c’è da chiedere scusa a chi è stato oltraggiato per vicende giudiziarie che poi si sono rivelate totalmente inesistenze". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)