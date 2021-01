© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo a cose bizzarre, mentre il ministero della Salute è stato cancellato c’è la bizzarria del commissario all’emergenza. Siamo nelle mani di burocrati, tecnici che talora perdono la testa, e non capiscono limiti della propria natura: tecnici non fanno i politici che vengono eletti dai cittadini". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)