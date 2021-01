Covid: De Luca, bizzarria indire gara nazionale per stand Primula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta facendo una gara per oltre 8,5 mln per realizzare gli stand Primula. In tutti i territori stiamo individuando strutture pubbliche per vaccinazioni: palestre, ospedali, luoghi di cura. Gara assolutamente inutile, ridicola. Seppur fosse necessario ma vi pare che debba essere compito di un commissario nazionale? È una delle tante anomalie e bizzarrie a cui stiamo assistendo: problema vero è carenza di vaccini". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)