Covid: De Luca, gravi responsabilità del premier per assecondare posizioni ministro Azzolina

- "Scuola: voglio fare dei chiarimenti perché ieri abbiamo dato delle raccomandazioni in relazione all’apertura delle secondarie superiori in presenza. Si è lavorato nel mese alle spalle per potenziamento piano dei trasporti. C’era stato orientamento nazionale che prevedeva riapertura e per evitare assembramenti, era indispensabile potenziare il trasporto. Questo lavoro è stato fatto poi settimana scorsa, riunione di Cts che in 24 ore ha scelto di aprire tutto: decisione opportunistica per scaricare su Regioni il problema. C’è una grave responsabilità del presidente del consiglio che ha assecondato le posizioni irresponsabili del ministro della pubblica istruzione su cui non dico nulla". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)