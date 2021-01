Campania: De Luca, Regione ha accolto e segnalato problemi rilevati da famiglie sulla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Famiglie ci hanno manifestato disperazione per differenziazione orari, altre famiglie il problema dei pendolari per cui non è possibile coprire trasporto pubblico. Altre famiglie segnalano problema sull’obbligo di frequenza dentro le scuole, chiedevano la possibilità di poter contare sulla Dad che in moltissimi casi funziona bene. Ci sono state segnalati problemi che abbiamo inteso segnalare a autorità scolastiche che restano titolari dell’attività scolastica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Molte famiglie ci segnalano di fare entrare la metà delle classi a settimane alterne invece degli orari e avrebbe risolto in larga misura problema della congestione con presenza al 75 percento. Altre segnalazioni legate a preoccupazione per prolungamento fino alle 5 del pomeriggio, cosa difficile da sostenere avere un ragazzo dalle dieci alle 17 con la mascherina. Tutte segnalazioni raccolte a raccomandazione trasmessa a mondo scuola e istituzione. Punto e basta, il piano di trasporti aggiuntivi resta a disposizione. Decidano dirigenti scolastici quale forma è migliore. Non è materia su cui noi possiamo decidere, salvo che per ragioni sanitarie".(Ren)