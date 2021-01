© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Germania, ancora oggi, è chiuso tutto. Non siamo obbligati a seguire l’esempio di nessuno ma per dire ancora che siamo di fronte a tema importante e complesso che non si può ridurre a estremizzazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)