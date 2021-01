Campania: De Luca, da Regione investimento da 1 mln per stadio San Paolo-Maradona di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo utilizzando alcuni residui delle risorse Universiadi per interventi di completamento impianto sportivi su territori regionale. Un altro milione di euro per stadio San Paolo per due interventi: rifare la videosorveglianza e ristrutturare tunnel del miglio azzurro, che conduce autobus delle squadre dentro lo stadio. Dalla Regione 25 mln di euro complessivi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)