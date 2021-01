Covid: Piemonte, cala il numero dei contagi, chiuso l'ospedale temporaneo al Valentino di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 1° febbraio, a Torino, il Covid-Hospital temporaneo allestito nel parco del Valentino, nel Padiglione V di Torino Esposizioni, andrà momentaneamente in stand-by. Nell'ultimo report del Ministero della Salute la pressione ospedaliera del Piemonte è, infatti, calata fino a raggiungere il livello minimo della soglia di allerta, con una occupazione dei posti letto Covid di ricovero ordinario del 40% e di terapia intensiva del 26%. La struttura resta intatta, a disposizione del sistema sanitario regionale, pronta per tornare operativa in sole 24 ore in caso di una eventuale terza ondata e in vista della campagna di vaccinazione di massa, per la quale sarà una delle sedi strategiche. Gli attuali ricoverati verranno dimessi o trasferiti entro domenica in strutture ospedaliere della Città della Salute e dall’Asl Città di Torino. Il Padiglione e l’area circostante continueranno invece a essere presidiati da un servizio di vigilanza 24 ore su 24. (segue) (Rpi)