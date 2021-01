Covid: Piemonte, cala il numero dei contagi, chiuso l'ospedale temporaneo al Valentino di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ospedale temporaneo Valentino è stato allestito in meno di due settimane, a metà novembre, in uno dei momenti in cui la curva dei contagi in Piemonte era cresciuta rapidamente in modo esponenziale, con oltre 36 mila positivi in un mese e mezzo, un tempo di raddoppio di 7 giorni e la pressione ospedaliera che aveva raggiunto la soglia di allerta massima. Ha ospitato una presenza costante di pazienti, contribuendo ad alleggerire il carico del sistema ospedaliero territoriale. "Abbiamo mantenuto operativa la struttura in modo precauzionale finora, e siamo pronti a riattivarla in qualsiasi momento - sottolineano dall’Unità di crisi della Regione Piemonte - . Oggi finalmente i dati della nostra pressione ospedaliera ci confortano e ci permettono di mettere momentaneamente in stand-by il Valentino, che resta a disposizione nel caso di una eventuale terza ondata, ma con l’auspicio invece di riaprilo direttamente per la grande campagna di vaccinazione della popolazione". (Rpi)