Sardegna: si insedia lunedì Comitato tecnico-scientifico regionale su deposito scorie nucleari (2)

- "Con l'insediamento del Comitato, e quindi il coinvolgimento di esperti di grande professionalità ed esperienza - ha sottolineato Solinas - entriamo ora in una fase strettamente operativa che dovrà essere portata a termine seguendo i tempi brevissimi fissati per la presentazione delle osservazioni alla Cnapi. L'individuazione di ben 14 siti dei 67 censiti in tutta Italia sta già danneggiando le nostre comunità, che stanno vivendo un interminabile periodo di difficoltà, e oggi vedono messe in pericolo le prospettive e le speranze di crescita economica dei propri territori davanti a un atto che frena ogni progetto di sviluppo e rischia di compromettere un patrimonio ambientale e paesaggistico unico e incontaminato. Purtroppo - ha aggiunto il presidente della regione Sardegna - da Roma è arrivata l'ennesima manifestazione di un centralismo duro a morire, irrispettoso dell'autonomia regionale e delle legittime volontà di un popolo che ha dovuto già pagare altre volte, in termini di vite umane e di sacrifici economici, altissimi tributi a uno Stato che si è confermato ingiusto e prevaricatore. Quello stesso Stato, rappresentato oggi da un governo dimissionario, che per tutelare i diritti dei sardi ci costringe anche a impugnare un provvedimento del tutto immotivato e dannoso che obbliga la Sardegna a restare in zona arancione - ha concluso Solinas -, nonostante ogni tipo di evidenza scientifica e statistica". (Rsc)