Imprese: Cdp, da luglio mobilitati oltre 430 milioni per imprese piemontesi

- Dallo scorso luglio, durante i primi sei mesi di attività della sede territoriale torinese di Cassa depositi e presiti (Cdp), è stato dato sostegno a quasi duemila imprese per un totale di oltre 430 milioni di euro di risorse erogate. Si tratta, si legge in una nota, di risultati che segnano una crescita del 166 per cento nei volumi movimentati e del 95 per cento in termini di imprese servite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La maggior parte delle aziende coinvolte, si legge nella nota, sono Pmi che appartengono a diversi settori, dalla manifattura all'automotive, fino ad arrivare all'aeronautico e all'agroalimentare: negli ultimi sei mesi, tra le più recenti operazioni dirette finalizzate in Piemonte si segnalano Prima Industrie, Guala Dispensing e Mecaer. In occasione del webinar "Spazio Imprese" di questa mattina, a cui hanno preso parte l'assessore al Bilancio della Regione Andrea Tronzano, la vicepresidente del Consiglio generale Unione industriali di Torino Anna Ferrino, il responsabile Agevolazioni e strumenti finanziari di Finpiemonte Fabrizio Gramaglia, l'amministratore delegato di Prima Industrie Gianfranco Carbonato e il responsabile della divisione Cdp Imprese Nunzio Tartaglia, sono state illustrate le principali evidenze emerse dallo studio "L'economia piemontese: cinque eccellenze da cui ripartire", coordinato dal chief economist di Cdp Andrea Montanino. (segue) (Com)