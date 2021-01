Napoli: blitz anticontraffazione a gennaio, sequestrate centomila shoppers illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio 2021 le attività di controllo eseguite dagli agenti della Polizia locale di Napoli, appartenenti alla Unità operativa Tutela Ambientale, hanno portato alla individuazione di nuovi importanti centri di commercializzazione all'ingrosso degli "shoppers illegali", ossia le buste della spesa non biodegradabili e non compostabili. Tre i sequestri effettuati per un totale di circa centomila pezzi. Due sono stati eseguiti in due distinte attività di generi al dettaglio operative nella zona collinare mentre, nella zona industriale, è stato individuato in un grande capannone, un deposito per la vendita all'ingrosso il cui gestore serviva un grande portafoglio clienti. Tutti i trasgressori sono stati sanzionati con un verbale di 5 mila euro e hanno visto il sequestro dei prodotti commercializzati finalizzato alla distruzione. (Ren)