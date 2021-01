Napoli: ripiantumato abete natalizio presso parco San Gaetano Errico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alla presenza dell'assessore comunale di Napoli Luigi Felaco, presso il Parco San Gaetano Errico della Municipalità 7, è stato ripiantumato l'abete che ha adornato l'androne monumentale d'ingresso di Palazzo San Giacomo durante le scorse festività natalizie. "Un gesto di cura per il verde, oltre le logiche consumiste. Citando Thoreau, la natura in ogni istante si occupa del vostro benessere, è pertanto un atto dovuto rispettare la vita di ogni singola essenza arborea e tutta la ricchezza insita in essa", ha dichiarato l'assessore. (Ren)