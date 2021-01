Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), mio libro e quello di Palamara molto simili, penso a riedizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto il piacere di ricevere una gradita e cordiale telefonata da parte del presidente Silvio Berlusconi. Nel corso di un lungo colloquio, abbiamo fatto una comparazione tra il recente libro di Palamara e Sallusti, e quello da me pubblicato, nel 2015, nel quale ripercorsi i fatti che portarono al colpo di stato promosso da Fini e Napolitano negli anni 2010/2011". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli. "Le vicende da me raccontate - prosegue il presidente di Polo Sud - trovano ulteriore conferma nel libro di Palamara, facendo luce su uno spaccato della storia politica italiana dal sapore a dir poco opaco ed inquietante. Proprio in virtù dell'importanza ed interesse che ruotano attorno a tali oscuri intrighi di palazzo, sto valutando l'ipotesi di una riedizione del mio libro 'Almirante, Berlusconi, Fini, Tremonti, Napolitano', edizioni Controcorrente". (Ren)