- "Il governo è entrato in crisi. So che tutti avrete brividi di commozione a seguire in tv le dichiarazioni delle delegazioni parlamentari. Tenetevela tutta per voi. Opportuno non perdere neanche un minuto, ci sentiamo tra una settimana". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)