Imprese: Riccardo Podda rieletto presidente Confindustria L'Aquila Abruzzo interno (2)

- Tra i punti qualificanti, indicati dal presidente nel suo programma, i settori della salute e della scienza della vita, il green e le energie alternative, la formazione del personale e l'internazionalizzazione, oltre a credito e infrastrutture. "La filiera della salute risulta, in misura sempre crescente, uno dei principali motori della nostra economia", ha detto Podda, "il prossimo biennio sarà caratterizzato dall'ulteriore valorizzazione dell'importante patrimonio di conoscenze presente nel settore farmaceutico e chimico, che connota il nostro territorio quale fondamentale hub di ricerca ed export". Un altro comparto in cui muoverà l'azione di Confindustria è quello della green economy, delle energie alternative e della sostenibilità. "Competitività, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sono fattori cruciali per lo sviluppo delle nostre aziende", ha sottolineato sempre Podda, "Confindustria continuerà a promuovere la sostenibilità mettendo a disposizione delle imprese gli strumenti necessari affinché tale percorso si riveli premiante e fornendo esempi di 'best practices' nazionali ed internazionali". Infine, il capitale umano, su cui la pandemia ha inciso pesantemente con il consolidarsi dei processi di smart working e telelavoro: "E' impensabile affrontare le sfide tecnologiche del futuro senza il dominio delle competenze tecniche", ha concluso Podda, "continueremo a coltivare il dialogo e le relazioni strategiche con l'Università dell'Aquila e il Gran Sasso science institute, per la crescita culturale e tecnologica delle nostre aziende". (Gru)