Covid: Piemonte, somministrate altre 5569 dosi di vaccino, in totale sono quasi 173 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5569 le persone che, nelle ultime 24 ore, hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). In 5243 casi si è trattato della somministrazione della seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 172.874 dosi (delle quali 36.871 come seconda), corrispondenti all’86% delle 200.980 finora disponibili per il Piemonte. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospiti e operatori delle Rsa. (Rpi)