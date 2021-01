Governo: De Siano (FI), nessuna trattativa con responsabili, voci interessate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voci 'interessate' e assolutamente prive di fondamento". Lo sottolinea il coordinatore regionale campano di Forza Italia, il senatore Domenico De Siano smentendo appunto le voci stampa di una presunta trattativa con le forze parlamentari di maggioranza per un eventuale sostegno ad un governo di centrosinistra. "Chiunque conosca anche solo approssimativamente la mia storia politica, così come quella del senatore Cesaro, anch'egli tirato in ballo sulla stampa tra coloro che nel partito campano potrebbero appoggiare un Conte ter o un governo di centrosinistra, sa bene che questa ipotesi è completamente inverosimile e improponibile - aggiunge De Siano - Naturalmente non ci sfugge l'obiettivo di certe illazioni e non potremo non valutare di volta in volta eventuali azioni a tutela dell'immagine nostra e, soprattutto, del partito", conclude De Siano. (Ren)