- "Domani ho convocato i presidenti di Regione per adeguare il piano vaccini". Lo ha detto il ministro Francesco Boccia collegato in videoconferenza al Sesto Rapporto sulle Città - Le città protagoniste dello sviluppo sostenibile - organizzato dal Centro nazionale di studi per le politiche urbane. La riunione è in programma alle 11.(Rin)