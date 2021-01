Scuola: Cantalamessa (Lega), De Luca come Ponzio Pilato, riaprire senza sicurezza è mancanza di serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca come Ponzio Pilato, riapre le scuole senza sicurezza e se ne lava le mani. Ormai in Campania regna il caos, gli studenti e le famiglie campane no ci capiscono più nulla. Che senso ha avuto chiuderle per poi riaprirle senza soluzioni?". Così in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. "Si vede che vive su Marte - prosegue - Basta andare fuori a qualunque istituto per assistere alle reazioni dei ragazzi e dei genitori: orari sfasati, assembramenti ovunque, personale scolastico nel panico. La nostra proposta era di riaprire in sicurezza con i termoscanner, effettuare a tappeto tamponi rapidi nelle scuole, potenziare i trasporti, dimezzare il numero degli alunni per classe, assumere gli insegnanti precari da troppi anni, installare gli impianti di aerazione nelle classi. No, da De Luca zero risposte e il governo e i 5S pensano di risolvere il problema con i banchi a rotelle. Per cortesia, siamo seri!", conclude. (Ren)