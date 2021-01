Terra dei fuochi: operazione “Action day” interforze a Napoli e Maddoloni (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Comuni di Napoli, quartiere Ponticelli e Maddaloni (Caserta) èstata eseguita un’operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Sono state controllate 8 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 4 sequestrate, 27 persone identificate, di cui 5 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e 4 sanzionate, 3 veicoli controllati, circa 2.020 mq di aree sequestrate ed oltre 15.332,33 euro di sanzioni comminate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati. Sono entrati in azione 25 equipaggi per un totale di 56 unità interforze. L’operazione “Action day” interforze nella Terra dei Fuochi è stata eseguita secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della prefettura di Napoli con la prefettura di Caserta, le due questure e con le altre Forze di Polizia, in base alla programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.(Ren)