Piemonte: efficientamento illuminazione pubblica, stanziati altri 8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano nuove risorse per l’efficientamento della pubblica illuminazione del Piemonte. Oggi, infatti, la Giunta ha approvato - su proposta dell’assessore regionale all’Ambiente e Energia, Matteo Marnati - lo stanziamento di 8 milioni e 700mila euro per la riapertura del bando, chiuso a fine maggio del 2019, che aveva riscosso un interesse superiore alle aspettative. Una misura che va nella direzione non solo dell’innovazione ma anche, e soprattutto, in quella della riduzione dei consumi energetici con la conseguente riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera. “Un altro passo nella direzione del miglioramento della qualità dell’aria – commenta l’assessore Marnati – Grazie al successo della prima edizione che ha consentito ad oltre 100 amministrazioni comunali di utilizzare 20 milioni di euro di contributi del Por Fesr per rinnovare in modo radicale i propri impianti, la Giunta ha accolto le istanze di molti Comuni che hanno manifestato interesse per la riapertura del bando”. (segue) (Rpi)