Piemonte: efficientamento illuminazione pubblica, stanziati altri 8 milioni (2)

La nuova misura, che si aprirà in primavera, sarà sostanzialmente identica, nelle modalità, a quella precedente; beneficiari saranno gli enti pubblici che avranno tempo un anno per ultimare i progetti e che potranno avere un contributo massimo pari a 400mila euro. Il bando precedente, quello chiuso nel 2019, aveva permesso di efficientare 36.020 punti luce con un risparmio medio di energia elettrica del 58%, Sotto il profilo delle emissioni, gli interventi finora finanziati garantiscono, in modo strutturale e quindi annualmente, riduzioni significative degli inquinanti Pm10 (41 kg all'anno), CO2 (5908 tonnellate all'anno) e 3241 chilogrammi all'anno di ossidi di azoto.