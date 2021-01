Imprese: Cdp, da luglio mobilitati oltre 430 milioni per imprese piemontesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla ricerca, prosegue la nota, è emerso che il Piemonte appare oggi come una regione in transizione: pur restando ancorato al percorso di crescita delle regioni del Nord, infatti, ha già da tempo rallentato la sua corsa innescando un deficit di competitività che lo collocava già prima della pandemia distante dalle realtà più dinamiche dell'Italia settentrionale. In questo contesto, secondo Cdp, la regione necessità di una nuova strategia di sviluppo che valorizzi le specializzazioni storiche e le competenze consolidate del tessuto produttivo. L'economia piemontese, prosegue la nota, può far leva su alcune nicchie che potranno svolgere un ruolo propulsivo nel rilancio della regione: la manifattura 4.0, la chimica verde, le industrie creative, il sistema degli interporti e la città metropolitana di Torino. "Il Piemonte dispone di molte eccellenze da cui ripartire: da queste bisogna partire per favorire la ripresa del suo sistema economico", ha commentato Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer di Cdp, aggiungendo che i risultati dei primi sei mesi di attività della sede territoriale torinese mostrano che la presenza della Cassa sul territorio è un elemento di crescente importanza per il sistema imprenditoriale regionale. (Com)