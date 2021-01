Recovery: Pezzopane (Pd), legge piccoli Comuni è realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superati gli ultimi scogli, "finalmente abbiamo ottenuto l'attuazione della legge sui piccoli Comuni. E' stato un nostro cavallo di battaglia della scorsa legislatura e ora, con l’approvazione da parte della Conferenza unificata dell'elenco dei Comuni con meno di 5mila abitanti che potranno beneficiare dei finanziamenti e delle misure normative, parte un’operazione da 160 milioni di euro a disposizione di 5.518 comuni italiani". Lo annuncia in una nota la capogruppo della commissione Ambiente alla Camera, Stefania Pezzopane. "Si tratta - spiega - di risorse e disposizioni importanti che vanno ad intrecciarsi con il Recovery fund e che rivestono un ruolo straordinario anche per il rilancio delle zone interne, Abruzzo compreso, visti i suoi 251 comuni sotto i 5 mila abitanti. Di tutto ciò siamo orgogliosi, perché abbiamo lavorato per un vero cambiamento. Voglio pubblicamente ringraziare per il prezioso lavoro il deputato dem, Enrico Borghi, che nella scorsa legislatura era stato relatore alla Camera di un provvedimento che poi la maggioranza giallo-verde aveva seppellito. Adesso occorre fare presto. Il presidente del Consiglio adotti il Dpcm per il via libera al 'Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni'. Anche per questo - osserva - occorre chiudere in fretta questo triste capitolo della crisi di governo".(Com)