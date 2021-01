Mafie: Tofalo su arresto latitante, straordinario lavoro Arma Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattura del latitante Domenico Cracolici, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, "è il risultato di una intensa e complessa attività investigativa degli uomini dell'Arma dei Carabinieri. Complimenti ai Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e del comando provinciale di Vibo Valentia che, unitamente al personale dello squadrone eliportato cacciatori Carabinieri "Calabria", hanno lavorato con competenza e determinazione". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Un successo frutto dello straordinario impegno messo in campo quotidianamente da Forze dell'ordine e magistratura, a cui rivolgo il mio apprezzamento", aggiunge ringraziando il procuratore Nicola Gratteri che, alla guida della Dda di Catanzaro, ha coordinato le indagini. (Com)