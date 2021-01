Napoli: de Magistris e Clemete, rinnovato accordo con Emergency (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambulatorio è attivo dal 2015 e offre gratuitamente servizi di medicina di base, educazione sanitaria e orientamento socio-sanitario per facilitare l'accesso al sistema sanitario a chi ne ha bisogno. Presso la struttura sono inoltre disponibili un ambulatorio infermieristico per iniezioni, controlli dei parametri vitali, monitoraggio di terapie, medicazioni e un servizio di supporto psicologico per le persone più vulnerabili. La costante presenza di mediatori culturali, oltre a permettere il superamento di barriere linguistico-culturali, che in molti casi rappresentano un ostacolo all'accesso alle cure per la popolazione migrante, garantisce che i pazienti siano informati sui loro diritti e possano accedere al Servizio sanitario nazionale, oltre a fornire un supporto amministrativo nelle pratiche per il rilascio dei codici Stp (Straniero temporaneamente presente) ed Eni (Europeo non iscritto). Fino a oggi, il centro ha erogato quasi 31.036 prestazioni sanitarie, e nel 2020 ha curato 1.666 pazienti."Siamo felici che il Comune di Napoli abbia voluto proseguire questa collaborazione in supporto delle fasce più vulnerabili - ha dichiarato Michele Iacoviello, coordinatore ambulatori mobili Emergency - Con la pandemia sono saltate molti reti di protezione informale. Per questo abbiamo iniziato a ricevere tante telefonate di pazienti che erano stati dimessi dagli ospedali ma che avevano ancora bisogno di prestazioni infermieristiche, o che dovevano fare ancora delle sessioni di riabilitazione. A queste si aggiunge una crisi economica che rischia di portare molti, sia italiani che stranieri, a rinunciare alle cure". L'attività dell'ambulatorio si svolge secondo il protocollo d'intesa "Collegamento operativo in materia di immigrazione e Assistenza sanitaria" siglato tra la Regione Campania, il Comune di Napoli, l'Asl Napoli 1 Centro ed Emergency. (Ren)