Covid: Toti, in Liguria dati da zona gialla, pronti a farci sentire se non prevale buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Liguria "ha i dati da zona gialla e ci aspettiamo perciò di essere inseriti in questa fascia, come ho appena detto al ministro Speranza al telefono". Lo puntualizza su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Oggi è il giorno delle decisioni del ministero e tutti i nostri dati degli ultimi 14 giorni dimostrano nettamente che si possa passare in zona gialla e quindi riaprire bar e ristoranti. Tuttavia c’è una differenza di interpretazione - spiega - secondo il ministero infatti i 14 giorni andrebbero conteggiati a partire dalla prima riunione della cabina di regia di verifica, che si è svolta il 21 gennaio scorso. Con questa interpretazione la riclassificazione delle Regioni slitterebbe di una settimana, quindi a sabato prossimo. Un’analisi da noi contestata perché le due settimane di dati positivi ci sono già e sono inequivocabili". (segue) (Rin)