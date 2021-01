© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La democrazia è fatta anche di pedagogia, insegnamento e dignità. Altrimenti perde l’anima e il suo valore fondamentale. Se dovessi dire che ha dignità adesso la democrazia italiana vi direi qualcosa in cui non credo. Immagine vergognosa di mercato della politica". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)