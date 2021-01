Covid: De Luca, a causa di tagli alle dosi, vaccinazione completa non prima dl 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dicevo che andava fissato obiettivo della vaccinazione entro 2021 e per luglio farlo per tutti i napoletani, obiettivo straordinario. Per raggiungerli avremo bisogno di fare 50mila vaccinazioni al giorno. Dobbiamo iniziare a dire che se la situazione resta questa se ne parla il 2022, per ragioni aritmetiche perché 50mila vaccini arrivano in una settimana". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)