Covid: De Luca, sconcertante che contratti aziende vaccini non siano pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano vaccini è evidente che stiamo subendo posizioni inaccettabili da aziende produttrici. Ma ci sono cose francamente sconcertanti: è sconvolgente che i contratti non sono pubblici. Ma siamo in un regime democratico o no? I contratti sono secretati e già questa è una cosa di cui vergognarsi. In Italia la prima distribuzione dei vaccini a cui abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini che ha penalizzato la Campania, stiamo facendo guerra per recuperare quanto ci è stato tolto. Alla prima fase andava privilegiato personale sanitario e Rsa ma non è stato così perché il divario è di gran lunga superiore. La verità è che in alcune Regioni si stanno vaccinando persone che non c’entrano nulla con medici e Rsa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)