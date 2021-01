Covid: De Luca, da febbraio via a campagna vaccinale per ultra 80enni in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A febbraio avremo 240mila vaccini. L’altra priorità è vaccinare gli ultra 80enni. Voglio dire loro che possono dare la propria adesione o sul sito web della Regione o tramite il medico di base o farmacia di fiducia. Poi dal 7 al 10 febbraio, quando saremo sicuri di poter fare il richiamo, partiremo con campagna vaccinazione per ultra ottantenni. Da domani vi invito a segnalare disponibilità. Poi sarete convocati al cellulare su dove e come fare la vaccinazione. È una questione di una certa complessità. Abbiamo una non piccola percentuale di ultra 80enni che non potrà muoversi, saranno vaccinati a casa. Chi potrà muoversi avrà indicazione nei luoghi che saranno indicati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)