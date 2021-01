Campania: De Luca, orgogliosi per ascolti fiction prodotte con sostegno Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo registrando record di ascolti in tv per le serie girate in Campania e sostenute finanziarimanete della Regione. Il commissario Ricciardi fa grandi ascolti in prima serata su RaiUno insieme a Mina Settembre, si sono registrati picchi incredibili, sono motivi di soddisfazioen che vorremmo esplicitare per i nostri concittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)