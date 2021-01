Napoli: Menna, monumenti illuminati per ricordare il dramma delle malattie tropicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato anche Napoli sarà protagonista del World Ntd Day, una iniziativa mondiale per contrastare le Neglected tropical diseases, ovvero le malattie tropicali trascurate che minacciano oltre 1,7 miliardi di persone delle comunità più povere ed emarginate di tutto mondo. L'annuncio del Comune in una nota: "Queste malattie sono ampiamente diffuse nei Paesi a basso e medio reddito di Africa, Asia e America Latina e colpiscono principalmente le persone che vivono in povertà, con accesso limitato ad acqua pulita, servizi igienici e servizi sanitari. Causano elevata mortalità e sono molto diffusive, inoltre provocanocecità, deformità e perdita degli arti. Le persone colpite, inoltre sono spesso discriminate all'interno della loro stessa comunità, non hanno possibilità di andare a scuola o a lavoro peggiorando, così la loro condizione". (segue) (Ren)