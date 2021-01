Piemonte: lotta all’usura, protocollo tra Regione e Tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È alle firme, nei prossimi giorni, un protocollo d’intesa con cui la Regione mira al coinvolgimento dei Tribunali per una preventiva informazione nei confronti dei cittadini indebitati, soprattutto per facilitare l’accesso al fondo creato per queste difficili situazioni. Lo ha annunciato oggi in Commissione legalità l’assessore Maurizio Marrone: la stipula del protocollo del resto è prevista dalla legge regionale 8/2017 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento". Secondo il presidente della Commissione, Giorgio Bertola, si tratta di "un passo atteso da tempo e fondamentale per l'attuazione della legge regionale sul contrasto all'usura, al sovraindebitamento ed all'estorsione, al quale ci auguriamo facciano seguito adeguati stanziamenti di risorse nel prossimo bilancio di previsione. La Commissione Legalità si è messa a disposizione per approfondire la possibilità di creare una rete regionale degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento." (segue) (Rpi)