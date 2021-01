Piemonte: gioco d'azzardo, in un anno calo dell’11 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello comunale, c’è una corrispondenza diretta tra riduzione dei volumi di gioco e ordinanze più restrittive adottate dai sindaci.Tra il 2016 e il 2019 in Piemonte si assiste ad una riduzione dei pazienti in carico ai servizi sanitari per disturbo da gioco d’azzardo: da 1.327 a 1.054 (-20,6%). Nelle regioni confinanti il trend è di crescita, a eccezione della Valle d’Aosta. Dalla ricerca Gaps (Gambiing Adult Population Survey) effettuata dal Cnr emerge che le fasce più soggette a dipendenza sono i giovani under 45. I giocatori “fisici” hanno reddito significativamente più basso, il 60% guadagna meno di 15 mila euro l’anno e chi gioca alle macchinette ha più possibilità di sviluppare dipendenze. Dai dati disponibili già nel 2018 – ha concluso l'Osservatorio regionale sulle dipendenze - la platea dei giocatori è del 10% in meno rispetto alla media nazionale e i giocatori a rischio sono la metà di quelli del resto d'Italia. Sono intervenuti per domande e chiarimenti, il presidente della III Commissione Claudio Leone, il presidente della Commissione Legalità Giorgio Bertola, e i consiglieri Monica Canalis, Sergio Chiamparino, Domenico Rossi, Diego Sarno (Pd), Marco Grimaldi (Luv). (Rpi)