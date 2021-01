Napoli: Peluso (Fd'I), bene indagine Gdf, reddito di cittadinanza non serve al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud, e particolarmente Napoli e la sua area metropolitana, ha bisogno di lavoro e non di sterile assistenzialismo che finisce anche con l'alimentare l'illegalità". E' quanto ha affermato la vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso, che ha aggiunto: "Stamani la Guardia di finanza, coordinata dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, ha fatto emergere l'ennesimo caso di 'degenerazione' del reddito di cittadinanza, una misura che ha palesemente fallito dal punto di vista della nascita di nuove opportunità di lavoro e alla quale bisogna porre fine per affrontare la problematica della povertà con misure che garantiscano i poveri e gli onesti, anche intensificando i controlli - ha concluso Peluso -, e soprattutto creando lavoro stabile e di qualità". (Ren)