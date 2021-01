Sanità: Abruzzo, liquidati alle Asl oltre 13 milioni di euro per avvio progetti obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento regionale Sanità ha disposto la liquidazione di 13 milioni e 600 mila euro alle Asl abruzzesi per l'avvio dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta regionale lo scorso novembre. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. L'importo è pari al 70 per cento della somma totale assegnata per l'attivazione di quattro linee progettuali indicate dal governo regionale (percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità; promozione dell'equità in ambito sanitario; costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica; tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale-territorio). La quota restante sarà erogata dopo la rendicontazione delle attività svolte da parte delle aziende sanitarie. Nel dettaglio la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila riceverà 3 milioni e 100 mila euro, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti 4 milioni, la Asl di Pescara 3 milioni e 300 mila euro, la Asl di Teramo 3 milioni e 200 mila euro. "Con queste risorse - ha commentato Verì - le Asl potranno attivare le iniziative previste dalla programmazione regionale, intervenendo su specifiche iniziative che abbiamo ritenuto strategiche per la riorganizzazione del nostro sistema sanitario, in quell'ottica di maggiore integrazione ospedale-territorio che rappresenta uno degli obiettivi cardine della nostra azione di governo".(Gru)