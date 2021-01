Napoli: Stilo (AT-FI), Palomba fallimentare a Torre del Greco, centrodestra sia vera opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di consigliere di opposizione della lista civica Azione Torre, vicina a Forza Italia – afferma Stilo - chiedo pubblicamente un tavolo tecnico-politico di opposizione a questa maggioranza, col compito di rendere pubblico tutto quanto avviene presso la casa comunale: divisi e concilianti non avrebbe alcun senso. Mi rivolgo chi effettivamente ha voglia di cambiare e a chi vorrà opporsi a questa irresponsabile inerzia, senza le solite liturgie, con un territorio perennemente lasciato in balia degli eventi o di personaggi non aventi alcun legame col territorio, privi della consapevolezza delle grandi questioni locali". "Se il sindaco ha i numeri – conclude -, vada avanti ma senza sottrarsi ancora al dovere di governare e alle urgenze della città. Altrimenti, faccia un atto di coraggio e rassegni le dimissioni, ridando subito la parola ai cittadini perché c'è necessità di tracciare direttive concrete e plausibili in un contesto alquanto mortificato sotto più punti di vista". (Ren)