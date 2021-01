Molise: Covid, documento del Consiglio regionale per chiedere sospensione canoni locazione edilizia popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della sua ultima riunione, ha approvato, un apposito ordine del giorno, presentato dalla consigliera Aida Romaguolo, votato all'unanimità riguardante "la sospensione pagamento affitti, morosità e recupero crediti per gli inquilini delle case di Edilizia popolare-Iacp Molise, a far data dal mese di dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021". Con il documento approvato il Consiglio, considerato che l'emergenza Covid-19 in questo momento interessa gran parte dei cittadini molisani e, sono tante le famiglie che hanno perso o momentaneamente sospeso l'attività lavorativa a causa dei blocchi e delle restrizioni imposte per arginare il diffondersi della pandemia e, di conseguenza, il problema del reddito sta per diventare anche un serissimo e gravissimo problema abitativo, impegna il presidente della Giunta regionale ad un immediato interessamento al fine di addivenire alla sospensione del pagamento dei canoni di locazione, alla sospensione del recupero credito forzato avvenuto tramite gli organi giudiziari, per coloro che ne fanno richiesta e che hanno tra i requisiti un reddito basso ovvero che non hanno alcuna fonte di reddito per motivi sopraggiunti a causa del Covid. Si conferisce ancora impegno affinchè ci si attivi per agevolare l'accesso alla morosità incolpevole per gli inquilini assegnatari della case di edilizia popolare Iacp Molise, a far data dal mese di gennaio 2021 fino al mese di aprile 2021 e di dilazionare in minime rate il pagamento degli affitti eventualmente sospesi, senza ulteriori aggravi.(Gru)