Covid: Stabile (FI), io "responsabile"? Stupore per accuse Ricciardi e Mattiussi

- La senatrice di Forza Italia, Laura Stabile, afferma di registrare "con stupore e rammarico la presa di posizione del vicepresidente regionale, Riccardo Riccardi, e del consigliere, Franco Mattiussi, che rispondono alle critiche che ho sollevato nei giorni scorsi sull'organizzazione degli ospedali e della sanità del Friuli Venezia Giulia. I toni usati nei miei confronti - spiega in una nota - non meriterebbero commenti, ma mi preme sottolineare che in un confronto democratico le critiche e le repliche sono costruttive se entrano nel merito delle questioni. Accusarmi di essere una 'responsabile' a sostegno di Conte è totalmente falso. L'ho detto e scritto più volte e soprattutto lo dimostro quotidianamente in Senato. Capisco che sia molto più semplice replicare alle critiche con attacchi senza fondamento, ma da esponenti politici esperti quali sono Riccardi e Mattiussi mi sarei aspettata risposte serie relativamente a una situazione sanitaria regionale che diventa purtroppo ogni giorno più grave". (Com)