Torino: Taverna (M5s), sostegno ad Appendino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nutriamo profondo rispetto per le sentenze, anche per quella che oggi si abbatte sul nostro sindaco Chiara Appendino. Siamo fiduciosi che nei prossimi gradi di giudizio emergerà la sua innocenza ed esprimiamo tutto il nostro sostegno a Chiara. Perché un sindaco che ha sempre operato per il bene dei propri cittadini e con la massima trasparenza, non può essere lasciato da solo a sostenere il peso di un simile dramma. Chiara siamo con te". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento cinque stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato. (Rin)