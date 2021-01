Napoli: Menna, monumenti illuminati per ricordare il dramma delle malattie tropicali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale Menna ha spiegato le ragioni dell'adesione all'iniziativa: "Sensibilizzare l'occidente a queste malattie non è solo un campanello di allarme verso una realtà che può sembrare lontana ma che migrazioni, viaggi internazionali e cambiamenti climatici ci rendono vicina e i nuovi scenari epidemiologici ce lo dimostrano, ma è un dovere etico politico e sociale di ognuno di noi. Le Ntd sono state infatti, storicamente trascurate dalla politica e dai servizi sanitari ma negli ultimi anni si sta cercando di accendere un faro su questi argomenti per attrarre i giusti investimenti e promuovere corrette azioni per migliorare le condizioni di vita di un miliardo di persone". E infine: " Abbiamo accolto la proposta di illuminare il Maschio Angioino e il colonnato di Piazza del Plebiscito di Napoli saranno illuminati di arancione e viola per il World NTD Day". (Ren)