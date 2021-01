Piemonte: bilancio, il Cal chiede tavolo Regione-Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cal (Consiglio autonomie locali) ha espresso parere favorevole all’unanimità al Ddl 129 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” condizionandolo all’apertura di un tavolo di confronto tra la Regione Piemonte e i rappresentanti degli Enti locali sui contenuti del maxiemendamento che presenterà l’assessore al Bilancio ai primi di febbraio in Commissione. La condizione contempla anche l’accoglimento di alcune osservazioni. Questo è quanto è stato deliberato nella seduta odierna dal Consiglio delle autonomie locali, presieduto da Davide Crovella, dopo la relazione dell’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano e il successivo dibattito. Di fronte a un bilancio fortemente condizionato dalla crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid 19, i rappresentanti degli Enti locali non hanno voluto esprimere un parere contrario, nonostante diverse criticità rilevate. Il bilancio risulta incompleto dei fondi statali ed è condizionato dall’esigenza di essere in linea con quanto deliberato dalla Corte dei Conti in relazione ai bilanci regionali che devono essere incentrati sulle spese obbligatorie ed inderogabili. (segue) (Rpi)