Sardegna: via libera in commissione a nuovo staff per Giunta, costerà oltre 6 milioni di euro l'anno

- Passo avanti del progetto di legge sugli staff del presidente della Regione e degli assessorati: la commissione bilancio del Consiglio regionale ha infatti dato il via libera al provvedimento con soli voti dei rappresentanti dei gruppi del centrodestra (contraria l'opposizione). L'ok della commissione riguarda soprattutto la retribuzione del nuovo personale (65 unità) che sarà in forza alla presidenza della Regione e agli assessorati per i cui stipendi si prevede di spendere oltre 6 milioni di euro all'anno. Si tratta, per la maggior parte, di figure dirigenziali. Il ddl prevede, fra l'altro, l'istituzione di un segretario genarale (stipendio 285.600 euro all'anno) e tre capi dipartimento (costo complessivo 733.400 euro annuali). Ora la palla passa al Consiglio regionale che si riunirà in seduta statutaria lunedì primo febbraio alle 16 con all'ordine del giorno il Documento sull'insularità. I lavori proseguiranno martedì 2 febbraio alle 10.30. All'esame del Consiglio il dl 238 "Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (Paur), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni e il Testo unificato 154/184 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche). (Rsc)