Piemonte: Regione, online nuovo sito su qualità dell'aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' on-line da ieri, sul sito della Regione Piemonte, la pagina "aria.ambiente.piemonte.it", che informa in tempo reale sulla qualità dell'aria del Piemonte. Tutti i cittadini possono accedere da pc o smartphone. Si tratta, spiega la Regione con una nota, di uno un sito web innovativo, realizzato da una collaborazione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e CSI Piemonte, per assicurare ai cittadini la diffusione delle informazioni su dati, progetti, strategie, pubblicazioni di settore e piani di risanamento sul tema dell’aria in Piemonte, nell’ottica della trasparenza. Il nuovo portale è di facile consultazione, è ottimizzato per i dispositivi mobili ed è un punto di riferimento per i cittadini del Piemonte per tutto quello che riguarda la qualità dell'aria. Nella home page è presente la cartina del Piemonte che consente di effettuare ricerche sulla qualità dell’aria, con la possibilità di fare uno zoom sull’area di interesse, fino a raggiungere un dettaglio comunale, ottenendo il dato puntuale riferito alla stazione di rilevamento. Nella sezione “qualità dell’aria” è possibile capire quali sono gli inquinanti che originano le problematiche ambientali, gli effetti che questi hanno su salute e ambiente, quali sono le fonti da cui si origina l’inquinamento, dando la possibilità di accedere ed estrapolare i dati misurati. C’è poi la sezione “valutare l’aria” che presenta il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria e l’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera che raccoglie i dati relativi ai principali inquinanti, emessi in un anno in una determinata area geografica. Nella stessa sezione sono poi descritti i modelli di qualità dell’aria e la rete di monitoraggio della Regione Piemonte. (segue) (Rpi)