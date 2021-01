Sardegna: click day per soldi una tantum ad autonomi sistema in tilt e Regione sospende temporaneamente bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Operazione non andata a buon fine": questo il messaggio comparso che tanti utenti, lavoratoti autonomi si sono visti comparire sui loro computer mentre cercavano di partecipare al bando a sportello della Regione per l'erogazione dei settemila euro una tantum destinati a lavoratori autonomi, con o senza partita Iva, imprese e organismi, del settore spettacolo, intrattenimento e palestre. "Problemi di natura tecnica, non comunque legati all'elevato numero di accessi registrato sulla piattaforma Sil", così si legge in una nota della regione Sardegna, alla fine hanno portato alla sospensione temporanea dell'avviso pubblico. Il problema, si legge ancora nella nota , è "in fase di risoluzione. Si precisa che il sistema non ha acquisito nessuna domanda - conclude la nota della Regione - pertanto tutti i soggetti interessati potranno procedere al caricamento e presentazione ex novo delle istanze a partire dalle ore 10 di lunedì 1 febbraio 2021". (Rsc)