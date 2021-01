Sardegna: perseguita la sua ex e diffonde sul web le sue foto piccanti, 20enne in manette a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane poco più che ventenne è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile di Cagliari su ordine della Procura di Cagliari, con le accuse di atti persecutori e revenge porn. Il ragazzo da mesi perseguitava la ex, pedinandola e mandandole messaggi alcuni dei quali con minacce di morte. Ha anche diffuso via chat alcune foto a sfondo sessuale dell'ex ragazza, sua coetanea. L'ex fidanzato non accettava la fine del rapporto e la tormentava inviandole ogni giorno centinaia di messaggi alcuni dei quali contenevano minacce di morte, pedinandola ed appostandosi vicino alla sua abitazione, e costringendola a cambiare le proprie abitudini. Non basta: aveva diffuso sul web immagini dal contenuto sessualmente esplicito della ragazza. Il 20enne si trova ora agli arresti domiciliari. (Rsc)